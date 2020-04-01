Британское ученые назвали главные симптомы коронавируса

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Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что главными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

По результатам исследования, данные признаки оказались более точным для выявления COVID-2019, чем повышенная температура.

Ученые отмечают, сочетание потери обоняния и вкуса с кашлем и температурой с высокой вероятностью указывают на наличие новой инфекции. Специалисты призвали всех людей с подобными симптомами самоизолироваться на 7 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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