Американский инфекционист предрек новую волну коронавируса осенью

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Коронавирусная инфекция нанесет новый удар по людям ближе к осени 2020 года. С таким заявлением на брифинге в Белом доме выступил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, американские власти ожидают новую волну инфекции и хотят к ней подготовиться. Он полагает, что через полгода страна усовершенствует способности по борьбе с вирусом, проведет ряд тестирований и ответит COVID-19.

«Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра?» — цитирует Фаучи ТАСС.

После этого выступления к микрофону вышел президент США Дональд Трамп и заявил, что Штаты готовы к возможной второй волне вируса, однако он надеется, что этого не произойдет. «Но мы готовы», — подчеркнул политик.

По последним данным, в США выявили более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,9 тыс. человек.

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