Скворцова рассказала о преимуществах российского препарата от коронавируса

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Препарат «Мефлохин», предложенный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России для лечения коронавируса нового типа, эффективен и легко переносится организмом, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мефлохин» обладает выраженным действием простив коронавируса нового типа, отметила Скворцова. По ее словам, даже в крайне низких концентрациях препарат замедляет запускаемый вирусом разрушительный процесс в клетках.

При этом данный препарат менее токсичен, чем его аналоги, и легко переносится организмом, добавила глава ФМБА.

28 марта Федеральное медико-биологическое агентство представило лекарство для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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