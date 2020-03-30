Скворцова рассказала о преимуществах российского препарата от коронавируса
Препарат «Мефлохин», предложенный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России для лечения коронавируса нового типа, эффективен и легко переносится организмом, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мефлохин» обладает выраженным действием простив коронавируса нового типа, отметила Скворцова. По ее словам, даже в крайне низких концентрациях препарат замедляет запускаемый вирусом разрушительный процесс в клетках.
При этом данный препарат менее токсичен, чем его аналоги, и легко переносится организмом, добавила глава ФМБА.
28 марта Федеральное медико-биологическое агентство представило лекарство для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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