Ученые установили температуру активности коронавируса

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Коронавирус нового типа стабилен в течение длительного времени при температуре от 4°C, следует из результатов исследования ученых университета Гонконга, опубликованных на портале medRxiv.

При этом вирус не был обнаружен после 30-минутной обработки при 56°C или пятиминутной обработки при 70°C, сказано в отчете. При комнатной температуре вирус жизнеспособен в течение недели, а через две недели его следы не обнаружены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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