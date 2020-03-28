В России представили лекарство от коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство представило лекарство для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина, пишет пресс-служба ФМБА России.

«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Агентство предложило включить разработки в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса. Также препарат может использоваться для профилактики вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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