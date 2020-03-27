В РФ разработали тест, позволяющий определить склонных к COVID-19 людей

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Российские ученые разработали тест, который поможет определить, с каким иммунитетом люди могут подхватить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы сможем определить как среди населения, так и среди медицинского персонала людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами», — пояснила руководитель ведомства.

Тест-систему разработали специалисты из новосибирского федерального центра «Вектор». Ее начнут использовать на следующей неделе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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