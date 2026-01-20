Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В окружении Макрона высказались о переписке, обнародованной Трампом

Reuters: в окружении Макрона подтвердили подлинность его сообщения Трампу
Yoan Valat/Reuters

Сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп, является подлинным. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник из окружения Макрона.

«Текстовое сообщение французского президента Макрона, опубликованное Трампом, показывает, что Макрон публично и частно защищает ту же позицию», — сказал источник.

До этого Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал скриншот с личным сообщением от Макрона. В нем французский лидер предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже после Всемирного экономического форума в Давосе. В число приглашенных участников Макрон предложил включить в том числе россиян.

Россия была членом «Группы восьми» (G8) с 1998 по 2014 год. Однако после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого регион стал частью РФ, объединение вернулось к первоначальному названию G7. Сейчас в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из G8 было большой ошибкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661945_rnd_6",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+