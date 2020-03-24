В США создали комплекты для самостоятельного тестирования на коронавирус

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Американские медики разработали специальные комплекты, которые позволяют человеку самостоятельно взять мазок носоглотки для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом рассказал вице-президент США Майкл Пенс.

Он отметил, что американцы могут получить созданные комплекты в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов.

«Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей», — цитирует Пенса ТАСС.

По последним данным, в Штатах зафиксировано более 40 тыс. заболевших, при этом погибли уже 570 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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