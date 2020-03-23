Пресс-конференция экипажа МКС впервые в истории отменена

Традиционная предполетная пресс-конференция экипажа, отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС), отменена по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В ЦПК пояснили, что мероприятие отменилось «в связи с коронавирусом».

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-16» с экипажем длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 9 апреля 2020 года с космодрома Байконур. В состав основного экипажа МКС-63 входят российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Кристофер Кэссиди.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦПК: Россия не допустит попадания коронавируса на МКС