США применят суперкомпьютеры в борьбе с COVID-19

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В США для разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19 прибегнут к помощи суперкомпьютеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз министерства энергетики.

Как отметили в ведомстве, данное решение позволит быстрее добиться прогресса в разработке вакцины благодаря доступу «к самым мощным в мире вычислительным ресурсам».

Так среди основателей консоциума вместе с Белым домом и минэнерго также оказалась корпорация IBM. Всего в нем объединено 16 систем.

Кроме того, министерство планирует расширение используемых в разработке вакцины ресурсов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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