Скончался «самый одинокий» астронавт НАСА Альфред Уорден

Астронавт НАСА Альфред «Ал» Уорден, летавший к Луне, но не высаживавшийся на ее поверхность, скончался на 89 году жизни. Об этом сообщили в официальном аккаунте ученого в Twitter его родственники.

«НАСА выражает глубочайшие соболезнования семье и любимым астронавта Ала Уордена, чьи достижения в космосе и на Земле не будут забыты», — написал, в свою очередь, глава НАСА Джим Брайденстайн на сайте ведомства.

По данным Книги рекордов Гиннесса, в 1971 году Уорден управлял основным модулем корабля, вращавшимся на орбите, в то время как его коллеги находились на Луне. Уорден оказался на максимальном расстоянии, на котором один астронавт находился от другого, — 3596 км, и поставил мировой рекорд как «самый одинокий человек».