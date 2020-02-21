Рогозин сравнил запуски космических ракет с наркотиками

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него появилась некая зависимость от запуска космических ракет, цитирует РИА «Новости»

Он признался, что запуск ракет в космос является очень важным делом, а зачастую и эмоциональным.

«Это как наркотик», — сравнил Рогозин.

По его словам, все, кто видел запуск ракет становятся неравнодушными к ним.

«Это... на всю жизнь», — добавил он.

Рогозин был назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе 6 декабря 2018.

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