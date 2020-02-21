Рогозин сравнил запуски космических ракет с наркотиками
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него появилась некая зависимость от запуска космических ракет, цитирует РИА «Новости»
Он признался, что запуск ракет в космос является очень важным делом, а зачастую и эмоциональным.
«Это как наркотик», — сравнил Рогозин.
По его словам, все, кто видел запуск ракет становятся неравнодушными к ним.
«Это... на всю жизнь», — добавил он.
Рогозин был назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе 6 декабря 2018.
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