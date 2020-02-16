Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
Французские диетологи уверены, что человек может позволить себе съесть сладкое и не поправиться, однако необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.
«Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться», — добавила она.
Также Гурдон подчеркнула, что организм будет хуже усваивать пищу, когда люди корят себя за то, что съели определенный продукт. К тому же они будут чувствовать себя виноватыми.
Диетологи порекомендовали не заменять сладким целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
«Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи», — объяснили они.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы помогающие сбросить вес продукты
— Названа связь ожирения с преждевременной смертью