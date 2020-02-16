Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Французские диетологи уверены, что человек может позволить себе съесть сладкое и не поправиться, однако необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.

«Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться», — добавила она.

Также Гурдон подчеркнула, что организм будет хуже усваивать пищу, когда люди корят себя за то, что съели определенный продукт. К тому же они будут чувствовать себя виноватыми.

Диетологи порекомендовали не заменять сладким целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

«Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи», — объяснили они.

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