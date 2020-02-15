ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите
Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска, сообщается на официальной странице восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) США в Twitter.
По данным эскадрильи, разрушение произошло 12 февраля 2020 года. На данный момент отсутствуют свидетельства того, что разрушение было вызвано столкновением с другим космическим объектом, отмечается в сообщении.
В настоящий момент эскадрилья отслеживает 75 обломков ступени, информация об их опасности для находящихся на орбите спутников отсутствует.
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