ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите

Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска, сообщается на официальной странице восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) США в Twitter.

По данным эскадрильи, разрушение произошло 12 февраля 2020 года. На данный момент отсутствуют свидетельства того, что разрушение было вызвано столкновением с другим космическим объектом, отмечается в сообщении.

В настоящий момент эскадрилья отслеживает 75 обломков ступени, информация об их опасности для находящихся на орбите спутников отсутствует.

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