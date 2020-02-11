Врачи выявили связь между уровнем тестостерона и раком

Специалисты из Кембриджского и Эксетерского университетов выяснили, что уровень тестостерона влияет на риск развития рака и сахарного диабета. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что повышенный уровень полового гормона является не следствием болезни, а одной из ее причин. Так, высокий уровень тестостерона способствует возникновению опухолей молочной и предстательной желез.

Также врачи утверждают, что повышенное содержание тестостерона у женщин повышает риск развития диабета второго типа на 37%, в то время как у мужчин вероятность развития данной болезни снижается на 14%.

Кроме того, выяснилось, что высокое содержание тестостерона у женщин усиливает риск возникновения синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.