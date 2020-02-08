НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников. Об этом командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил в интервью Washington Examiner.

Он отметил, что в космосе опасность для западных стран представляют российские и китайские аппараты, которые находятся вблизи иностранных спутников.

Генерал также добавил, что спутник-инспектор, который якобы был запущен Россией, движется за разведывательным аппаратом США. По его мнению, американские эксперты не имеют возможности оказать ему противодействие, а также определить его точное назначение.

Ланата уточнил, что Россия и Китай «намерены» сломить используемые США системы геолокации и коммуникации. Кроме того, он подчеркнул, что до этого космическое пространство считалось безопасным.

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