Ученые зафиксировали болид в небе под Тюменью
Ученые заметили болид в небе северо-восточнее Тюмени в ночь с 29 на 30 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского.
По его словам, небесное тело упало севернее Транссибирской магистрали, между магистралью и рекой Тавда.
В настоящее время на указанном месте работает полевой отряд.
Гроховский отметил, что у болида было зафиксировано несколько вспышек. Примерно на высоте 20 км он прекратил светиться.
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