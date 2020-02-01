Ученые зафиксировали болид в небе под Тюменью

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Ученые заметили болид в небе северо-восточнее Тюмени в ночь с 29 на 30 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Гроховского.

По его словам, небесное тело упало севернее Транссибирской магистрали, между магистралью и рекой Тавда.

В настоящее время на указанном месте работает полевой отряд.

Гроховский отметил, что у болида было зафиксировано несколько вспышек. Примерно на высоте 20 км он прекратил светиться.

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