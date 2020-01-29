Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА «Новости».

По его словам, пока ему не удалось встретить инопланетян, однако он не отчаивается.

«Я еще пока мало летал, поэтому не успел еще их увидеть», — сказал он.

Агентство уточняет, что космонавт Артемьев летал на МКС в 2014 и 2018 годах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп сделал заявление насчет НЛО

— Ученые показали модель Земли глазами инопланетян

— Илон Маск не обнаружил инопланетян в нашей Галактике