Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами
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Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА «Новости».
По его словам, пока ему не удалось встретить инопланетян, однако он не отчаивается.
«Я еще пока мало летал, поэтому не успел еще их увидеть», — сказал он.
Агентство уточняет, что космонавт Артемьев летал на МКС в 2014 и 2018 годах.
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