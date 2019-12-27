Роскосмос: Россия впервые за 16 лет завершила год без космических катастроф

В 2019 году все 25 проведенных Россией пусков ракет-носителей космического назначения прошли без происшествий, это первый безаварийный год за последние 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый пуск был произведен 21 февраля, с ракеты «Союз-2» в космос был направлен египетский спутник Egyptsat-A.

27 декабря был произведен последний старт, с космодрома Плесецк ракеты «Рокот» с тремя «Гонцами-М».

В общей сложности 13 стартов прошли на Байконуре, 8 — на Плесецке, один — на Восточном и три — на Куру.

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