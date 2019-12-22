Starliner успешно сел на Землю

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Новейшей американский космический корабль Starliner компании Boeing в воскресенье, 22 декабря, совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, передает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

Как сообщается, что перед этим на спускаемой капсуле летательного аппарата успешно были раскрыты парашюты.

Отмечается, что спускаемая капсула, созданная США впервые совершила наземную посадку. До этого американские аппараты садились только на воду.

Как известно, ранее аппарату не удалось произвести стыковку с МКС.

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