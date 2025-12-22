В Финляндии рассказали, из-за чего массово гибнут местные олени

Жители Финляндии обвиняют Россию в массовой гибели северных оленей. Об этом сообщает CNN.

По данным финской ассоциации оленеводов, в 2025 году были убиты порядка 1950 северных оленей. Это на 70% больше, чем в прошлом году.

Граждане Финляндии считают, что в произошедшем виноваты российские волки, которые пересекают границу и убивают животных.

В публикации отмечается, что ситуация связана с тем, что российские охотники ушли на фронт и перестали убивать хищников, нападающих на оленей.

До этого сообщалось, что Финляндия построила на границе с Россией почти 140 км забора из 200 запланированных. Работы планируется закончить к лету 2025 года.

При этом общая протяженность российско-финской границы превышает 1,3 тысячи километров и власти Финляндии признают, что не смогут построить забор на всем ее протяжении из-за ограниченного финансирования. Всего строительство объекта оценивается в €2,5 млрд. На каждые 200 километров ограждения финские власти тратят около €362 млн.

