Зеленский заявил о готовности мирного плана из 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной документ по урегулированию украинского конфликта готов. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Сегодня уже возвращается наша переговорная команда после встреч в Америке с представителями президента (США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа. Завтра утром я ожидаю полного доклада о подготовленных документах. Многие проработали, прежде всего, документы о гарантиях безопасности, а также 20 пунктов основного документа – базовой рамки, которую обсуждали украинская и американская делегации», — написал Зеленский.

20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».

