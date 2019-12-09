Российский экипаж МКС займется поиском полезных ископаемых

Российские специалисты на МКС будут заниматься поиском полезных ископаемых при помощи инфракрасного радиометра высокого разрешения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Российский космический системы», входящей в состав Роскосмоса.

Планируется, что новый прибор установят на станции и после этого российский экипаж начнет искать газовые и нефтяные месторождения, а также исследовать состояние мирового океана и не только.

Отмечается, что радиометр будет еще мониторить техногенные и природные ЧС, стихийные явления и очаги пожаров в лесах.

В настоящее время прибор уже изготавливается. Его должны создать в 2022 году.

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