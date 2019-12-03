Ученые рассказали, когда будет доступна вакцина от ВИЧ

Вакцина против ВИЧ может быть доступна уже в 2021 году, сообщает издание NBC News.

Клинические испытания трех вакцин против ВИЧ, HVTN 702, Imbokodo и Mosaico, близки к завершению, отмечает доктор Сьюзан Бухбиндер, директор исследовательской программы Bridge HIV Департамента здравоохранения Сан-Франциско.

Вакцина HVTN 702 основана на вакцине RV144, позволившей снизить распространение ВИЧ в Южной Африке на 30%. HVTN 702 не только обеспечивает лучшую защиту, но адаптирована к преобладающему в этих краях подтипу ВИЧ.

Испытания Imbokodo проводятся в Северной Африке. Вакцина направлена на стимулирование иммунного ответа к широкому спектру штаммов ВИЧ. Схожая с ней по составу Mosaico будет испытана в 57 регионах США, Латинской Америки и Европы.

Итоги испытаний HVTN 702 и Imbokodo ученые подведут в 2020-2021 году, Mosaico — в 2023 году. Эксперты поясняют, что для борьбы с эпидемией ВИЧ эффективность вакцины должна быть не менее 50%. Если хотя бы одна из указанных вакцин достигнет таких показателей, это будет поворотным моментом в лечении ВИЧ, считают они.