Названы оптимальные продукты для борьбы с похмельем

Ученые института химической технологии в индийском Мумбаи установили, что быстрее всего устранить похмелье позволяет употребление кокосового сока, груши, лайма вместе с салатом из огурцов, помидоров, а также сыра. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что побороть побочный эффект алкоголя еще помогают пшеница, имбирь, финики и какао.

Также эксперты выяснили, что употребление кофе может продлить действие похмелья, однако зеленый и черный чаи позволяют уменьшить его.

Кроме того, ученые советуют во время похмелья отказаться от молока, яиц, овса, арахиса, кукурузы и не добавлять в пищу или напитки специи. Среди них — перец, гвоздика, корица, мускатный орех и тмин.