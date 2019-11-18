Врачи удалили полуторакилограммовую опухоль с лица южносахалинца

В Южно-Сахалинске хирурги провели уникальную операцию, удалив с лица пациента новообразование весом около полутора килограммов. Об этом сообщает портал Sakhalin.info.

Отмечается, что опухоль не только причиняло неудобства мужчине, но и влияла на здоровье всего организма.

По данным портала, новообразование на лице южносахалинца начало расти еще в юношеские годы. К 52 годам он перенес не одну операцию, в том числе в Москве, однако хирургические вмешательства не приносили видимого эффекта.

По словам хирурга Анастасии Втоновой, операция длилась 3,5 часа. Несмотря на риск большой кровопотери и заготовления на этот случай компонентов крови, обошлось без переливания.

Она уточнила, что пациент уже пришел в себя, его восстановление идет по плану.

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