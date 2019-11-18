В Китае зарегистрирован третий случай чумы за несколько дней

В Китае зарегистрирован третий случай чумы, 28 человек оказались в карантинной зоне региона Внутренняя Монголия из-за угрозы эпидемии, сообщает новостное агентство Xinhua.

12 ноября китайское правительство сообщило, что в Пекине двое жителей Внутренней Монголии проходят лечение от легочной чумы. Власти заверили, что эпидемии опасаться не стоит. Теперь, после того как в том же регионе был зарегистрирован случай бубонной чумы, 28 человек, которые находились в контакте с заболевшим, оказались на карантине. О новых случаях пока не сообщается.

Отмечается, что новый пациент мог заразиться чумой от кролика, которого съел сырым. В мае 2019 года во Внутренней Монголии от бубонной чумы скончалась пара, съевшая сырую печень сурка — местное «народное» лекарство.