Врачи рассказали о состоянии отравившегося «Кротом» преподавателя МГУ

Преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на справочную НИИ им. Н.В.Склифосовского, где лежит пострадавший.

Как отмечается, накануне у Мусатова была температура 37,4°C, в настоящее время — 36,5°C.

Ранее сын ученого сообщил, что его 91-летний отец случайно выпил «Крот», перепутав жидкость с водой.

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