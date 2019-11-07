Британский словарь назвал главное словосочетание 2019 года

Выражение climate strike («климатическая забастовка») названо британским толковым словарем Коллинза главным словосочетанием 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, понятием climate strike обозначались акции, которые прошли накануне Конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже в 2015 году.

В последующие годы подобные форматы протестов набрали популярность. Считается, что это связано во многом с деятельностью 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.

В 2017 году британский словарь назвал главным выражением fake news («фейковые новости»), в 2018 — single-use («одноразовый»).

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