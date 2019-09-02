На Землю обрушилась магнитная буря
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Вторая по силе в этом году магнитная буря обрушилась на Землю. Об этом сообщают представители Физического института им. Лебедева РАН, передает РИА «Новости».
По словам ученых, магнитная буря началась 31 августа и продлится до утра вторника, 3 сентября.
Они также отметили, что в настоящее время наблюдается заметное усиление геомагнитной активности на планете.
Уточняется, что буря достает уровня 2 из 5.
Поясняется, что магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более сильная буря обрушилась на Землю в мае, она достигала отметки 3 из 5.
Ранее сообщалось, что солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле.