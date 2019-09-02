На Землю обрушилась магнитная буря

Вторая по силе в этом году магнитная буря обрушилась на Землю. Об этом сообщают представители Физического института им. Лебедева РАН, передает РИА «Новости».

По словам ученых, магнитная буря началась 31 августа и продлится до утра вторника, 3 сентября.

Они также отметили, что в настоящее время наблюдается заметное усиление геомагнитной активности на планете.

Уточняется, что буря достает уровня 2 из 5.

Поясняется, что магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более сильная буря обрушилась на Землю в мае, она достигала отметки 3 из 5.

Ранее сообщалось, что солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле.