Названы способы предотвращения ранней смерти после 40 лет

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Ученые из Европейского общества кардиологов выяснили, каким образом уменьшить риск ранней смерти после 40 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, в исследовании специалистов участвовали около 500 тыс. человек старше 40 лет. Во время эксперимента удалось выяснить, что физические упражнения приносят большую пользу людям с заболеваниями сердца и сосудов, в то время как у здоровых пациентов эффективность от физнагрузок меньше.

Медики обнаружили у заболевших снижение риска смерти от болезней сердца на 14%, у другой группы — лишь на 7%.

Ученый Сеульского национального университета кардиолог Си Хек Канг отметил, благодаря 30-минутной ходьбе пять раз в неделю людям удалось снизить риск ранней смерти.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали о продукте, предотвращающем развитие заболеваний сердца.