Назван способ снизить риск сердечных заболеваний для заядлых курильщиков

Курильщики со стажем 20 лет могут в значительной степени снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение пяти лет, если полностью откажутся от курения. Об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечается, к такому выводу пришли ученые университета Вандербильда в США. Специалисты проанализировали данные 8770 человек за период с 1954 по 2014 года, чтобы понять, в каком состоянии будет находиться сердечно-сосудистая система в случае полного или частичного прекращения употребления сигарет.

Как оказалось, организм бывших курильщиков восстанавливается сравнительно быстро. Такой эффект замечен даже у тех, кто курил несколько десятилетий. Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 39% в течение первых пяти лет. Значительно больше времени (от 10 до 25 лет) потребуется для того, чтобы достигнуть эффекта никогда не куривших людей.

В 20% случаев курение приводит к смертельным исходам от инфарктов, инсультов и других заболеваний кровеносной системы.

Ранее сообщалось, что в США исследуют загадочную болезнь, связанную с курением вейпа.