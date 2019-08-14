На МКС сыграли первый диджей-сет

Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым диджеем в космосе. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что выступление Пармитано транслировалось на круизный испанский лайнер на Ибице.

Кроме того, велась онлайн-трансляция «космического диджей-сэта».

Пассажиры лайнера остались довольны необычным выступлением. Пармитано также поделился своими впечатлениями от пребывания на орбите.

Ранее сообщалось, что Пармитано прибыл на МКС на «Союзе МС-13» вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым.