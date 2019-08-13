Какие показатели влияют на победу в эволюционной гонке, выяснили ученые

Международная группа исследователей изучила данные о репродуктивных успехах людей, чтобы выяснить от чего зависит жизнеспособность человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые изучили данные из церковно-приходских книг четырех финских деревень — Хиттинен, Кустави, Рымааттылаа и поселения на острове Икаалинен, где проживали около шести тысяч человек в период с 1760 по 1849 год.

Для анализа исследователи выработали четыре критерия — достижение половой зрелости, возможность выбрать брачного партнера, успешный брак и уровень плодовитости.

Учены пришли к выводу, что способность передать гены не завесила от моногамии, социального и имущественного неравенства или общего культурного уровня. Так, анализ показал, что естественный отбор определялся теми же факторами, что в животном мире.

Генетики из Кембриджского и Колумбийского университетов доказали, что естественный отбор действует даже в пределах одного поколения. Так, у представителей старшего возраста отбраковывались генетические варианты, которые могли отрицательно влиять на продолжительность жизни.