Минздрав объяснил связь ишемии сердца с физнагрузками

Замминистра здравоохранения России Олег Салага назвал причину каждой третьей ишемии сердца. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Отмечается, что каждый третий случай ишемии сердца связан с недостаточными физическими нагрузками.

Заместитель министра добавил, что до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца вызваны отсутствием физнагрузок в жизни человека.

Салага призвал россиян регулярно заниматься спортом.

Он также подчеркнул, что жара позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых раковых заболеваний, депрессии.

Ранее врачи рассказали, как жара убивает сердце.