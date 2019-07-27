Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС

Космический корабль Dragon прибыл с 2,5 тоннами груза прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает РИА «Новости».

Корабль пробудет на орбите меньше месяца, его возвращение на Землю запланировано на 20 августа.

Грузовой корабль доставил на МКС принтер-лабораторию для создания человеческих органов для трансплантации, оборудование для восстановления костной ткани и иных экспериментов.

Пока не сообщается, какие грузы он заберет обратно на землю.