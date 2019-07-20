Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пригожина, звезды получают чистую прибыль в размере 10-30% от заработка. Они выплачивают заработную плату своим помощникам и сотрудникам, содержат семьи и «живут в кредит».

«Москва — это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит», — подчеркнул Пригожин.

Ранее сообщалось, что Пригожина лишили водительских прав.