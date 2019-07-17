Илон Маск показал чип для чтения мыслей

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Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, 2 марта 2019 года Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, 2 марта 2019 года
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, 2 марта 2019 года
John Raoux/AP

Компания американского миллиардера Илона Маска презентовала нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам. Об этом сообщает New York Post.

Устройство представляет из себя «нити», которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных на компьютер.

По словам представителей компании Илон Маска Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах, 87% из которых прошли успешно.

Основная цель создания устройства, вживлять его парализованным людям, чтобы они могли дистанционно управлять компьютерами и телефонами.