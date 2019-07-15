На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Коллаборация LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), куда водят российские физики, объявила о возможном открытии новой частицы, сообщает РИА «Новости».

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей. Исследования по уточнению кварковой модели необходимы для получения полной информации, из чего состоит Вселенная.

Как рассказали в институте Институт ядерной физики СО РАН, возможно, они являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион).

Необходимы еще дополнительные измерения наблюдаемых частиц.

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