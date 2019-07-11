Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, мужчина прожил с половиной мозга более 60 лет.

Кроме того, отсутствие одного полушария не мешало ему вести обычную жизнь: он получил высшее образование, отслужил в армии, а также завел семью, не зная о своей особенности.

Уточняется, что мужчина был доставлен в больницу из-за транзисторной ишемической атаки, у него были проблемы с подвижностью руки и ноги.

Когда ему сделали компьютерную томографию, то обнаружили, что у него всего половина мозга — вместо левого полушария на снимке была черная «дыра».

Однако вскоре мужчина поправились, и его выписали из больницы.

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