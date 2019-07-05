Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Старт прошел успешно. Теперь в течение 10 минут произойдет отделение головной части от третьей ступени ракеты. После этого блок ракеты отвезет космические аппараты на их орбиты.

Ранее сообщалось, что молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка.

Также до этого стало известно, что отложен старт спутника «Глонасс» с Плесецка.