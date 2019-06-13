Росреестр высказался о написании «Киева» на украинский манер

В Росреестре дали комментарий после того, как США приняли решение писать название Киева на украинский манер. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заметили, что деятельность Совета США по географическим наименованиям распространяется на американскую территорию.

«Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в российской картографии написание названия столицы Украины осуществляется согласно законодательству России.

Ранее эксперт оценил решение изменить правило написания Киева.