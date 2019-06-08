Рогозин отказался брать Маска на работу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он готов встретиться с основателем американской космической компании SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает ТАСС.

Однако глава Роскосмоса исключил возможность специального приглашения Маска на встречу, отметив, что оба они люди занятые.

Также Рогозин подчеркнул, что не собирается брать Маска на работу.

Он полагает, что России следует самой «поднимать свои ракеты», а не приглашать для этого дела иностранного человека.

Ранее Рогозин обвинил Маска в намерении «выдавить» Россию с космического рынка.