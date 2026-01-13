Размер шрифта
Авиарейсы между Ираном и Ираком приостановлены

Авиарейсы между Ираном и Ираком были приостановлены. Об этом на своей странице в X сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что рейсы из Ирана были отменены во все иракские аэропорты.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что
Европейский союз не ожидает скорого падения руководства Ирана под давлением протестующих, но работает над этим, поддерживая гражданское общество в исламской республике.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список «террористических организаций».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

