Украинские мужчины начали бежать в Белоруссию

На Украине рассказали о бегстве мужчин в Белоруссию от мобилизации
На Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию. Об этом сообщило местное издание «Следствие.инфо».

Авторы материала рассказали, как действует эта схема. Украинцев высаживают примерно в 10-30 километрах от границы. Они проходят это расстояние за несколько дней. После пересечения границы их встречают сотрудники белорусского КГБ.

«Сколько там ездил — ни разу не поймали», — рассказал изданию один из перевозчиков.

В данный момент Верховная Рада Украины разрабатывает законопроект, отменяющий право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. В рамках текущей проверки соблюдения законодательства об отсрочках из учебных заведений уже было отчислено почти 50 тысяч мужчин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию в стране, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Ранее на западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ.

