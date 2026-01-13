Мужчине понадобилась пересадка сердца из-за длительного употребления энергетиков

В Казахстане мужчине понадобилась помощь донора после многолетнего употребления энергетиков. Об этом сообщает TengriNews.

Как рассказал сам алматинец, он стал часто употреблять такие напитки, когда ему было около тридцати лет. Он работал «с утра до ночи» поваром, нередко был один на смене.

Чтобы не засыпать, он прибегал к энергетикам в течение пяти лет. В день он мог выпить до десяти банок. При этом напиток уже не взбадривал организм.

Когда мужчина заболел пневмонией, он стал испытывать боли в сердце. Из-за злоупотребления энергетиками орган увеличился, поэтому понадобилась пересадка.

Спустя несколько месяцев специалисты провели операцию. Сейчас мужчина не работает, так как ему нужно время на восстановление.

«После реабилитации мечтаю заняться плаванием и вернуться к работе, но уже без прежних перегрузок, с нормальным графиком и выходными», – рассказал пострадавший.

Он также добавил, что не чувствует, что у него «чужое» сердце. Своим детям алматинец запрещает покупать энергетики, чипсы и газировку.

Ранее ученый объяснил, зачем на самом деле в энергетики добавляют витамины.