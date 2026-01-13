Стало известно, что вызывает больше всего стресса в интернете

Покупки в интернете, которые многие считают способом сэкономить время и снять напряжение, на деле могут повышать уровень стресса сильнее, чем чтение новостей, проверка электронной почты и даже просмотр контента для взрослых. К такому выводу пришли исследователи из Университет Аалто. Работа опубликована в журнале Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Ученые проанализировали, как разные виды онлайн-активности связаны с самочувствием пользователей. Интернет, как показывают предыдущие исследования, может одновременно и снижать, и усиливать стресс — поэтому ключевой вопрос остается открытым: люди уходят в онлайн из-за стресса или, наоборот, становятся более напряженными из-за цифровых привычек.

Авторы новой работы использовали редкий для подобных исследований подход: они не полагались только на опросы, а установили на устройства участников специальную программу, которая фиксировала реальное поведение в сети. В течение семи месяцев отслеживалась активность почти 1500 взрослых. В итоге были проанализированы данные примерно о 47 миллионах посещений сайтов и 14 миллионах запусков приложений, сопоставленные с самооценкой уровня стресса.

Как пояснил докторант Мохаммед Белал, ранее считалось, что социальные сети и онлайн-покупки часто используются как способ справиться с напряжением. Однако результаты показали обратное: рост времени, проведенного в соцсетях или на сайтах онлайн-торговли, устойчиво связан с увеличением уровня стресса — независимо от возраста, пола и используемого устройства.

Неожиданным оказался другой результат: чтение новостей и электронной почты, а также просмотр контента для взрослых в среднем ассоциировались с более низким уровнем стресса. Исследователи подчеркнули, что в случае новостей учитывалось только время на сайтах, а не содержание материалов. Люди с высоким уровнем стресса, как правило, наоборот, реже обращались к новостям — что согласуется с более ранними работами, показывающими, что сильное напряжение снижает интерес к информационной повестке.

По словам доцента Юхи Кулшрештхи, работа подчеркивает, насколько мало мы пока понимаем о влиянии цифровых привычек на благополучие. Простые запреты или жесткие лимиты на использование отдельных онлайн-сервисов могут не решить проблему и даже лишить людей важной поддержки в трудный период. В дальнейшем команда планирует изучить, как разные типы новостей — политические, развлекательные или спортивные — по-разному связаны со стрессом, чтобы на основе более точных данных создавать инструменты для осознанного и более здорового использования интернета.

