Трамп не стал рассказывать, какую помощь США окажут иранской оппозиции

Президент США Дональд Трамп отказался рассказывать, какую помощь его администрация планирует оказать оппозиции в Иране. Об этом сообщает CNN.

Во время посещения автомобильного завода компании Ford в Детройте журналисты поинтересовались у Трампа о том, что он имел в виду в публикации в Truth Social. Тогда американский президент призвал иранскую оппозицию «захватывать свои учреждения» и рассказал, что «помощь уже в пути».

«Вам придется это выяснить. Извините», — ответил Трамп.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности. Правоохранители, в частности, использовали против протестующих слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.