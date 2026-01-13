В ДНР сообщили, что жилой дом в Горловке пострадал во время обстрела ВСУ

Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Никитовскому району Горловки. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 13:55 атаковали поселок шахты имени Изотова в Горловке.

«По оперативным линиям управления... за 13 января по состоянию на 22:00 поступила информация о повреждениях... многоквартирный жилой дом по ул. Спортивной», — говорится в сообщении.

27 декабря сообщалось, что двое мирных жителей Горловки в ДНР пострадали во время обстрела украинского беспилотника, также были повреждены два гражданских авто.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

