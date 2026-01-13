Трамп призвал союзников США покинуть Иран

Союзникам и гражданам США, которые находятся на территории Ирана, следует немедленно покинуть, заявил американский президент Дональд Трамп во время посещения автомобильного завода компании Ford в Детройте. Об этом сообщает CNN.

«Я бы сказал, что неплохая идея — уехать», — заявил Трамп.

Таким образом он ответи на вопрос о необходимости для граждан США или союзных Вашингтону стран покинуть Иран.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности. Правоохранители, в частности, использовали против протестующих слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.